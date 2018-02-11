«Никто не выжил»: на месте крушения АН-148 найдены фрагменты 50 тел

Во время крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту находился 71 человек, никому из них не удалось выжить.

Следственный Комитет РФ завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Пресс-служба губернатора области сообщает, что в самолете «Саратовских авиалиний», который следовал в Орск, было более 60 жителей Оренбургской области.

В МЧС РФ отметили: «Первые группы спасателей прибыли на место крушения самолета. Разлет обломков около 1 км».

Так, по состоянию на 15:14 (16:14 мск) найдены фрагменты 50 тел

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