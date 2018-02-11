Ольга Гажиенко никогда не хотела короткую мальчиковую стрижку

Всегда любила длинные волосы и никогда не хотела короткую мальчиковую стрижку. Вот хоть убейте меня, но когда какая-нибудь актриса стриглась под мальчика, я прям недоумевала. В детстве, когда моя любимая Фиби из сериала «Зачарованные» сделала короткую стрижку, я прям расстроилась. Карэ можно, но под мальчика неееееет! Только не это. Может это комплексы из детства, так как меня однажды подстригли очень коротко, чтобы волосы лучше росли и стали гуще. Такие были раньше заблуждения.Хотя сейчас, в 21 веке, до сих пор остаются мамы, которые бреют своих малышей, в надежде улучшить им волосы! Удивительно, но эти мамы будут утверждать, что их детям это реально помогло. Гены? Не, не слышали. Бритва, о да! Спасительница. Я не брила своего ребёнка, хотя в год у него на голове было 3 пёрышка, а к 2м у него уже шевелюра нарисовалась. Потому что волосы у него мои и им суждено было стать густыми, природой заложено. Наследственность никто не отменял. Я не против, кто хочет, пусть бреет своих деток, это выбор родителей. Для кого-то брить ребёнка в год это уже традиция. Вот только знайте, на густоту и структуру волос это никак не повлияет. Более того, может ещё и навредить.