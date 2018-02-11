Памятнику Шевченко отбили голову на Львовщине

На памятнике Тарасу Шевченко в городском парке культуры и отдыха города Стрый неизвестные отбили голову. Рядом с памятником правоохранители ее не нашли.

В воскресенье утром правоохранители обнаружили поврежденный монумент, в городском парке культуры и отдыха города Стрый, что на Львовщине. Отбитой головы рядом с памятником не было, уточнили правоохранители. Проводится доследственная проверка, для установления злоумышленников.

Напомним, что бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году