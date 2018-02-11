Пентагон о разгроме войск РФ в Сирии: «Россияне говорили, что их там нет»

Министр обороны США Джеймс Мэттис на официальном брифинге в Пентагоне прокомментировал разгром российских войск американцами возле поселка Хшмам в Сирии 7-го февраля нынешнего года.

Украинский журналист Юрий Бутусов пишет: «Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии… Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет… Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них… Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует».

При этом Бутусов добавил: «Мэттис сказал, как надо комментировать войну на Донбассе украинским генералам, а американские силы специальных операций, артиллерия и авиация показали как надо уничтожать российских наемников. Раз вы заявляете «нас там нет», значит «вас там не будет».