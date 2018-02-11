Первое место в Чемпионате Вооруженных Сил РФ по лыжным гонкам заняла команда Западного военного округа

Первое место в общекомандном зачете Чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам заняла сборная Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие ЗВО получили пальму первенства, приняв участие в борьбе за лидерство среди команд Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота, а также сборных команд ВМФ, Военной академии связи им. С.М.Буденного и Военного института физической культуры.

В течение четырех дней офицеры, курсанты и солдаты – участники Чемпионата выявляли сильнейших и в индивидуальной гонке, где лидерами также стали спортсмены ЗВО. Среди них: Рада Тарасенко, занявшая первое место сразу в двух женских дисциплинах и Дмитрий Дрозд, победивший в спринте среди мужчин на дистанции 1,5 километра.

Второе общекомандное место завоевала сборная Центрального военного округа, а бронзой и почетным третьим местом был отмечен Военный институт физической культуры. Всего в соревнованиях приняли участие более сотни военнослужащих.