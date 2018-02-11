"Питтсбург" победил "Сент-Луис" в НХЛ, Малкин стал третьей звездой матча

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" одержал победу в гостях над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) в пользу "Питтсбурга". В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (24-я и 58-я минуты), Брайан Раст (42) и Райли Шейэн (52). У проигравших отличился Кайл Бродзяк (24).

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин не набрал очков, но стал третьей звездой матча. Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (оба – "Сент-Луис") также не отметились результативными баллами.