Полиция сообщила, какие купюры и в каких регионах подделывают чаще

В Украине чаще всего подделывают купюры номиналом 200, 500 грн и 100 долларов и 100 евро.

Заместитель начальника управления, начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой, банковской сфере и внешнеэкономической деятельности Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Руслан Стрембицкий сообщил, что подделки чаще всего обнаруживают при больших перечислениях денег, при обмене валют, при изъятии денег из банкоматов и покупки средств в незаконных обменниках.

Он подчеркнул: «Большая часть изымается при инкассации в банкоматах и терминалах».

Стрембицкий добавил, что зачастую подделки оказываются в приморских и западных регионах: в Одесской, Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

При этом он обратил внимание на то, что около 80% всех поддельных купюр, приходят в Украину из Европы и стран Ближнего Востока.

Он уточнил: «На таких купюрах обычно отсутствует часть водяных знаков, в зависимости от качества. При этом на ощупь и внешний вид фальшивую купюру отличить трудно. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут даже пропускать аппараты для проверки банкнот».