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"Порошенко застрелится": Германия шокировала Киев новым требованием по Крыму


Добавлено: 11 фев 2018 в 08:39, Категория: Политика
"Порошенко застрелится": Германия шокировала Киев новым требованием по Крыму

Германия шокировала Киев новым требованием по Крыму. Депутат парламента немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Сайффен, который присутствовал в Крыму в составе делегации из Германии, сделал заявление по российскому полуострову и требованию к политическим силам Украины.

Визит немецких гостей состоялся накануне. Делегация приехала в Крым с семидневным визитом. В ее составе находятся девять депутатов региональных парламентов правой партии "Альтернатива для Германии". Последние выборы впервые дали ей право пройти в бундестаг, партия сразу там стала третьей политической силой.

С украинской стороны этот шаг немцев вызвал прямые угрозы в адрес коллег из Германии. Так, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник дал обещание немецким депутатам о "плачевных правовых последствиях". А прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело по нарушению правил "въезда на временно оккупированную территорию".

Однако это не помешало представителям делегации, находящимся в Крыму с первым официальным визитом, признать полуостров российской территорией.

"Жители Крыма чувствуют себя в составе России хорошо. Мы не видели военнослужащих на улицах. Никаких признаков того, что присутствует какая-то оккупация, нет. Мы увидели очень много счастливых людей. Они с удовольствием разговаривали с нами и делились впечатлениями", — поделился Харальд Лаатч.

Кроме того, от другого участника делегации Вестфалия Хельмута Сайффена прозвучали следующие заявления.

"Считаю, что санкции, которые были введены после референдума в Крыму и ввиду его объединения с Россией, — контрпродуктивны. Они представляют собой путь эскалации", - высказался он по поводу санкций.

Также зашла речь о смене власти в Киеве.

"На Украине обязаны появиться либо прийти к власти такие политические силы, которые признают волеизъявление крымского народа. Тогда наступит мир между народами. Тогда люди смогут с Украины в Крым ездить и обратно. Тогда возобновятся все связи", — заключил Сайффен.

"Климкин от этого заявления Германии станет меньше ростом сантиметров на двадцать..... Порошенко застрелится, Яценюк сбежит в штаты....Гройсман подаст в отставку....", - отреагировала пользователь сети Интернет Галина Медведева.



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Добавлено: 11 фев 2018 в 08:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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