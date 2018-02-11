Противостояние главы ГПУ и министра финансов Украины выходит на новый уровень (ФОТО)

Руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко обратился к главе правительства Владимиру Гройсману с фактической просьбой отстранить от выполнения своих обязанностей министра финансов Украины Александра Данилюка.Об этом сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, опубликовав снимки письма Луценко в своем блоге в издании “Украинская правда”.Напомним, конфликт между главой Минфина и генеральным прокурором вспыхнул в конце 2017 года. Данилюк обвинил Луценко в том, что он намеренно затягивает расследование дела в отношении бывших руководителей “Приватбанка” и “предложил” прокурору уйти в отставку.Луценко, в свою очередь, заметил, что “рассматривает заявление Данилюка как банальное желание избежать уголовной ответственности”. Добавим, что министра финансов Украины подозревают в уклонении от уплаты налогов.