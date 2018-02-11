Разведка США провела разведку побережья Крыма России и Донбасса

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B сегодня провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, у побережья аннексированного Крыма и Краснодарского края.

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов. По информации, беспилотник более четырех часов разведывал обстановку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в воздушном пространстве, подконтрольном Украине.

Кроме того, в 12:00 дрон направился в сторону Черного моря и сделал не менее четырех пролетов от самой западной точки полуострова вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края до Сочи.

Беспилотник находился на высоте более 15 км.