Резвухин: если Оланаре подойдет ФК "Амкар", то будет арендован у ЦСКА до конца сезона

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Вероника Столбунова. Нигерийский форвард московского ЦСКА Аарон Оланаре находится на просмотре в "Амкаре", и если он подойдет, то будет арендован пермским клубом до конца сезона, сообщил корреспонденту РИА Новости генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин.

"Амкар" на данный момент находится в Турции на тренировочном сборе.

"Оланаре находится на просмотре с командой на сборе. Если он нам подойдет, то мы возьмем его в аренду до конца сезона", - сказал Резвухин по телефону.