Принудительная депортация на территорию Украины ожидает участника захвата Славянска Николая Трегубова. Реутовский городской суд Московской области вынес соответствующее решение

Николай Трегубов родился в Виннице, воспитывался в интернате, был активным сторонником «Антимайдана». В 2014 году принимал активное участие в захвате Славянска в 2014 году.

После выхода из Славянска, принимал участие в боевых действиях под Макеевкой в составе незаконного вооруженного формирования (НВФ) под руководством некоего «Миши-хохла», затем в НВФ «Спарта».

В 2014 году был ранен. Уехал на территорию России, в Петропавловск-Камчатский.

В июне 2016, так и не получив разрешение на работу, Трегубов попытался вылететь, через Латвию, в Евросоюз. Но наличие штампа «ДНР» откорректировало его планы. Его просто не пропустили В декабре 2016 он, все же получил разрешение на работу в Белгородской области. Но, устроившись на работу, но сразу же был задержан и приговорен к «самовыдворению». Адвокату не удалось обжаловать решение суда