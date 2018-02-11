Россиян возмутил министр, назвавший погибших пассажиров Ан-148 «биоматериалом»

Россиян возмутило циничное заявление министра транспорта РФ, назвавшего биоматериалом останки тел погибших во время крушения Ан-148 с пассажирами на борту.

Так, Соколов отметил: «Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников». По его словам, экспертиза займет пару месяцев. При этом он уточнил, что некоторых погибших все же удастся идентифицировать путем опознания.

В соцсети возмущенно отметили: «Мы все биоматериал под ногами министра».

Фото: