Саакашвили похвастался, что его прабабушка спасала Сталина от жандармов

Лидер «Руху новых сил» Михаил Саакашвили рассказал, что его прабабушка спасала российского диктатора от жандармерии.

Так, Саакашвили отметил, что его учитель английского часто бывал в гостях у Сталина. На своей странице в соцсети он написал: «Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата. Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал очень похожа на ту, которая показана в фильме. Так что рекомендую сходить и посмотреть».