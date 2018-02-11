Саакашвили рассказал, куда его хотят депортировать власти Украины

Лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что власти Украины решили депортировать его в Польшу.

Так, Саакашвили отметил, что «украинские власти отказались от идеи депортировать его в Грузию, поскольку это может привести к массовым протестам в Украине». Также, Саакашвили считает, что грузинская сторона также не заинтересована в его экстрадиции.

Он добавил, что иммиграционная служба Украины «подписала пакет документов» для депортации его в Польшу. Также, политик высказал сомнение, что украинские власти смогут осуществить свой план.