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Саакашвили рассказал, куда его хотят депортировать власти Украины


Добавлено: 11 фев 2018 в 12:25, Категория: Украина
Саакашвили рассказал, куда его хотят депортировать власти Украины

Лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что власти Украины решили депортировать его в Польшу.

Так, Саакашвили отметил, что «украинские власти отказались от идеи депортировать его в Грузию, поскольку это может привести к массовым протестам в Украине». Также, Саакашвили считает, что грузинская сторона также не заинтересована в его экстрадиции.

Он добавил, что иммиграционная служба Украины «подписала пакет документов» для депортации его в Польшу. Также, политик высказал сомнение, что украинские власти смогут осуществить свой план.



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Саакашвили рассказал о депортации
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Я приеду в Грузию сам, – Саакашвили
Власти Украины намерены депортировать Саакашвили из страны
Добавлено: 11 фев 2018 в 12:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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