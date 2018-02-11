Сирия отразила налеты израильских самолетов советскими перехватчиками МиГ-25ПД

Сирийские правительственные войска задействовали практически весь свой арсенал противоздушной обороны, отражая налеты израильских самолетов.

«Вестник Мордовии» сообщил, что Сирия отразила налеты советскими итребителями-перехватчиками МиГ-25ПД, оставшимися на авиабазе Тьяс. В этом районе самолеты Израиля атаковали предполагаемый пункт управления иранским беспилотниками.

По данным «Вестника Мордовии», МиГ-25ПД, обозначающие «Летучая лисица», долго не привлекали к выполнению подобных задач в воздухе. Истребители-перехватчики способны доставить «массу неприятностей» высокотехнологичным военно-воздушным силам Израиля, отметил эксперт Юрий Лямин.