Собчак отличилась заявлением о значении Донбасса для Путина

Бывшая журналистка и кандидат на пост президента России Ксения Собчак считает, что Путин в дальнейшем будет использовать Донбасс для достижения собственных целей. Кроме того, она отметила, что Россия вообще не должна вторгаться на украинскую территорию.Такое заявление политик сделала в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Я вполне убеждена, что для него Донбасс – это точка, которую он сохраняет горячей для дальнейшего торга, для него это как козырь в игре, который он хранит на черный день, поэтому если мы уже слышали заявление России о том, что аннексия Донбасса не рассматривается, так что они хотят обменять его на что-то", – подчеркнула она.Кроме того, Собчак отметила, что любую помощь Донбасса следует немедленно прекратить, а всех так называемых "добровольцев" надо отозвать.