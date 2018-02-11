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Спасатели обнаружили на месте падения АН-148 «черный ящик»


Добавлено: 11 фев 2018 в 19:35, Категория: Украина
Спасатели обнаружили на месте падения АН-148 «черный ящик»

На данный момент на месте падения российского АН-148 работают 150 человек и 20 единиц техники, уже удалось найти первый бортовой самописец.

Начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин отметил: «На месте крушения найден один самописец».

Он добавил, что территория вокруг места крушения оцеплена. Также, отмечается, что среди жертв катастрофы было трое детей. Самому старшему из них было 17 лет. Его звали Илья Полетаев. Кроме того, на борту был 12-летний Женя Ливанов. Самой младшей из жертв оказалась Надя Красова. Ей было всего 5 лет.



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Добавлено: 11 фев 2018 в 19:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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