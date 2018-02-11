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США не устроит российский «Триумф» на Востоке


Добавлено: 11 фев 2018 в 12:52, Категория: Новости на сегодня
США не устроит российский «Триумф» на Востоке

Военный эксперт не исключил, что ЗРК Patriot проиграют конкурентную борьбу C-400.

Россия готова продать США зенитно-ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 «Триумф», если американцы будут заинтересованы в такой сделке. В интервью газете The Washington Post об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, комментируя продажу четырех дивизионов ЗРК стране НАТО - Турции.

Чемезов объяснил, что Россия может поставлять комплексы на экспорт без опасений за собственную стратегическую безопасность, поскольку речь идет о продаже оборонительного вооружения, а не систем для нападения. В желающих приобрести С-400, по словам топ-менеджера, недостатка нет: преимущества российского комплекса осознают многие страны.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, впрочем, сомневается, что Америка войдет в число потенциальных покупателей. Эксперт обращает внимание на тот факт, что американские военно-промышленные корпорации заключили долгосрочные контракты с армией США.

«Американцы даже сокращают закупки более устаревшей техники для армий в других странах. Ранее они реализовывали такие контракты в Ираке и Афганистане для местных нужд, но после нового издания холодной войны эти контракты начали постепенно сокращать и наращивать конкуренцию на других оборонных рынках», - говорит Рожин.

Так в 2010 году Конгресс раскритиковал правительство за то, что Пентагон потратил 648 миллионов долларов американских налогоплательщиков на закупку и ремонт 31 транспортного вертолета Ми-17 российского производства для военных Афганистана. Законодатели желали, чтобы афганские военные летали на американских вертолетах.

Собеседник агентства предположил, что С-400 постепенно будет выходить на широкий рынок и без участия Америки. После сделки с Турцией российской мобильной ЗРК заинтересовались Катар и Саудовская Аравия. Вашингтон до последнего пытался уговорить Анкару не подписывать контракт с Москвой. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ноябре заверил, что системы «Триумф» несовместимы со стандартами НАТО и посоветовал Турции «подумать прежде, чем пойти на этот шаг».

Заявлению министра обороны США противоречит пример другой страны Североатлантического альянса – Греции, небо которой охраняют российские ЗРК С-300 и американские Patriot PAC-2. Все средства успешно интегрированы в национальную систему ПВО, и являются составной частью ПВО НАТО.

По мнению Бориса Рожина, США обеспокоены растущим влиянием России на международном рынке вооружений, которое нарушает привычную монополию. Вдобавок, как полагает эксперт, к американской ЗРК Patriot у Саудовской Аравии возникли вопросы после ракетной атаки хуситов на Эр-Рияд в ноябре прошлого года.

Вопреки заявлениям Белого дома об удачном перехвате реактивного снаряда комплексом Patriot, журналисты The New York Times предположили, что ракета прорвалась сквозь систему ПВО и взорвалась неподалеку от аэропорта саудовской столицы. В статье приводились свидетельства очевидцев, которые говорили о мощном взрыве. Издание также опубликовало фото со спутника, где было заметно потемнение на предполагаемом месте взрыва и снимки с места происшествия, на которых был виден дым.

«В странах этого региона возникает дополнительный интерес к С-400, потому что неуклонно возрастает угроза пусков различных баллистических ракет», - заметил Рожин.



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Добавлено: 11 фев 2018 в 12:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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