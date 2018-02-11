Три человека погибли, 4 получили ранения в крушении вертолета возле Большого Каньона

Вертолет, летевший через Большой Каньон, в субботу вечером потерпел крушение. В результате погибло три человека, еще четыре получили ранения, сообщает ABC News.Вертолет Eurocopter EC130 компании Papillion Airways «получил значительный ущерб», авария произошла «при неизвестных обстоятельствах», заявил пресс-секреталь Федерального управления гражданской авиации Аллен Кеницер (Allen Kenitzer). Раненых не удалось вывезти сразу, поскольку авария произошла ночью, и эвакуации мешал сильный ветер.Место аварии находится в 3 милях к востоку от Западного аэропорта Большого Каньона в Пич-Спрингс, штат Аризона.