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Украинский журналист сделал прогноз относительно будущего Донбасса


Добавлено: 11 фев 2018 в 20:18, Категория: Политика
Украинский журналист сделал прогноз относительно будущего Донбасса
До тех пор, пока в Российской Федерации не произойдет смена власти, Украине не стоит возлагать большие надежды на возвращение оккупированных территорий Донбасса и полуострова Крым. Об этом в интервью изданию “Апостроф” поведал журналист Денис Казанский.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в России не наблюдается революционной ситуации и нет предпосылок для смены власти. Поэтому украинцам придется смириться с тем, что оккупированные РФ территории не вернутся в состав страны в обозримом будущем.
Журналист напомнил, что с учетом предстоящих выборов Владимир Путин собирается править Россией следующие шесть лет.


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Добавлено: 11 фев 2018 в 20:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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