Украинский журналист сделал прогноз относительно будущего Донбасса

До тех пор, пока в Российской Федерации не произойдет смена власти, Украине не стоит возлагать большие надежды на возвращение оккупированных территорий Донбасса и полуострова Крым. Об этом в интервью изданию “Апостроф” поведал журналист Денис Казанский.Он подчеркнул, что в настоящий момент в России не наблюдается революционной ситуации и нет предпосылок для смены власти. Поэтому украинцам придется смириться с тем, что оккупированные РФ территории не вернутся в состав страны в обозримом будущем.Журналист напомнил, что с учетом предстоящих выборов Владимир Путин собирается править Россией следующие шесть лет.