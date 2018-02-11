В Кентукки ужасающее убийство – найдено 5 тел

На северо-востоке Кентукки пять человек стали жертвами ужасающего убийства, сообщают местные власти. Одно из найденных тел может принадлежать убийце.Помощники шерифа округа Джонсон, штат Кентукки, обнаружили два тела в частном доме, они были застрелены на кухне. Затем в поисках подозреваемого Джозефа Никелла (Joseph Nickell) нашли еще два тела. Пятым может быть сам Никелл, который покончил жизнь самоубийством.Шериф Дуэйн Прайс назвал это преступление «одним из самых ужасающих убийств». «Я работаю в правоохранительных органах в течение 34 лет. Это один из самых жутких актов насилия, которые я когда-либо видел», - заявил он.