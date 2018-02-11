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В «ЛНР» массовый призыв в военкомат: на передовую идут «полицейские»


Добавлено: 11 фев 2018 в 18:32, Категория: Украина
В «ЛНР» массовый призыв в военкомат: на передовую идут «полицейские»

В «народной милиции ЛНР» сейчас катастрофический дефицит личного состава. По данным, люди не хотят идти служить даже за те деньги, которые предлагают. Об этом пишет луганский блогер Николай Вулич.

Он отметил, что ему известны факты, чуть ли не насильственного призыва в «народную милицию» мужчин оккупированной части Луганской области. Вулич пишет: «Власть решила уйти от реверансов с мобилизацией и пошла в открытую. В четверг в г. Лутугино военкомовские активизировались на славу. Повестки втюхивают кому не лень. Официально военкомат Лутугино объясняет такое поведение своих сотрудников — превентивными мероприятиями с целью формирования мобрезерва на случай активизации боевых действий… Мужчины послушно пошли с этими повестками в военкомат…».

Такая же ситуация, по его словам, и в оккупированном Алчевске: «Приходит сегодня утром мой работник на работу и говорит, что его брату тоже нагло вручили повестку. Когда он сегодня с утра пришел в военкомат там таких как он „желающих служить в НМ ЛНР“ оказалось около 90 человек».

«Власти» признают, что много мужского населения найдет способ сбежать от мобилизации, так как у всех у них взяли подписки о невыезде за пределы «республики». Главарь «ЛНР» решил перебросить на фронт полицейских, для того, чтобы восполнить недокомплект личного состава.

Вулич добавил: «Властям пришлось затронуть подчиненных Корнета. У Главы ЛНР уже некем больше пополнять ряды Армии Республики, и он решился на очень опасный шаг. Знакомый с центрального аппарата МВД Республики рассказал мне, что им пришло какое-то распоряжение Главы ЛНР о выделении ими людей и вооружения для усиления передовых подразделений НМ ЛНР».



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Добавлено: 11 фев 2018 в 18:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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