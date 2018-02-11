В Минсельхозе Забайкалья проходят обыски после задержания чиновников

Следователи совместно с полицейскими проводят обыски в Минсельхозе Забайкальского края после задержания главы ведомства Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Читайте по теме

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«Несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах экс-министра Кузьминова, Малакшиновой, в бухгалтерии и других помещениях. В ходе обысков будут изъяты и приобщены к уголовному делу документы, имеющие значение для предварительного следствия», — отмечается в сообщении.

Полиция задержала чиновников 10 февраля. Против них заведено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

Кузьминова и Малакшину подозревают в превышении полномочий при выплате правительственных субсидий, выделенных на компенсацию ущерба сельскохозяйственным производителям Забайкалья, пострадавшим от засухи в 2016 году. По данным следствия, чиновники вводили фермеров в заблуждение и незаконно требовали от них выполнения определённых условий для получения денег.

От действий Кузьминова и Малакшиной пострадали семь сельхозпроизводителей, сумма причинённого ущерба составила более 10,5 миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела глава краевого Минсельхоза подал заявление об отставке.

По данным СК, чиновникам в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следователи намерены ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу.

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