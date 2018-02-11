В Подмосковье рухнул пассажирский самолет: появились жуткие детали

Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение сразу после вылета из «Домодедово» в Орск.

Источник в экстренных службах сообщил: «Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было».

Напомним, Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить так не удалось. На борту самолета находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

При этом очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.