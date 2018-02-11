В Турции вспышка сибирской язвы: 73 человека госпитализированы

В северной части Турции экстренно госпитализировали 73 человека.

Отмечается, что медики проверят их на заражение вирусом сибирской язвы. По информации, вирус был обнаружен у коровы в провинции Трабзон.

Несмотря на требованиям властей, хозяин зарезал животное и разделил мясо между соседями. Вскоре все, кто ел мясо почувствовали слабость и тошноту. При этом одна женщина уже скончалась. Кроме того, у нее диагноз подтвердился.

Пока в провинции не вводили карантин, местные службы проводят тщательное расследование.