Вице-президент США игнорировал делегацию КНДР в Пхенчхане

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс игнорировал северокорейскую делегацию на Олимпиаде.

Журналисты спросили представителя американской администрации, почему Пенс игнорировал представителей делегации из КНДР. Он ответил, что вице-президент не избегал их, но стремился проигнорировать. Некоторые СМИ сообщили, что президент Южной Кореи пригласил Пенса встретиться с северокорейцами, а некоторые утверждали, что американец ушел с приема раньше лишь бы с ними не видеться. Представитель опроверг эти высказывания.

Представителю администрации также задали вопрос не имеется ли у вице-президента с японскими и южнокорейскими союзниками плана возможных переговоров с Северной Кореей. Он ответил, что ничего подобного нет. Если бы Пенс захотел что-то сказать представителям Северной Кореи это был бы повтор его публичных заявлений о давлении на КНДР, чтобы заставить избавиться от ядерного вооружения.