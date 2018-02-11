Владимир Путин сделал очередное заявление о санкциях и Украине

Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что США вводили ограничения в отношении России задолго до событий в Украине. То есть, по его словам, причина не в аннексии Крыма или конфликта на Донбассе.Президент России Владимир Путин считает, что Запад ввел санкции против России не из-за вторжения в Украину, а "потому что вот так хотят с нами работать". При этом российский президент уверен, что "им скоро это надоест"."Политика ограничений велась очень давно – всегда, по сути. Поправка Джексона – Вэника была отменена, и тут же, в этот же день, был принят так называемый закон Магнитского. Просто, без всяких оснований. И это было еще задолго до событий в Украине, в Крыму", - сказал Путин.Он уверен, что тем, кто это делает, самим скоро надоест. По его словам, политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях – это тупиковый путь, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов, к "упущенной выгоде и убыткам".При этом хозяин Кремля считает, что "санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу".