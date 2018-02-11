Власти Москвы призвали водителей пользоваться городским транспортом из-за снегопада

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (ДТиРДТИ) предупредил автомобилистов о возможности образования гололедицы и снежных заносов на дорогах из-за непогоды. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В связи с этим автомобилистам рекомендовано «по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного».

«Городской транспорт полностью готов к работе в условиях неблагоприятной погоды и делает все для того, чтобы передвижение по Москве было быстрым и комфортным», — говорится в сообщении департамента.