Вяльбе не сдержала слез от четвертого места Спицова в скиатлоне на Олимпиаде

Российские спортсмены вырываются вперед после двух дней на международных соревнованиях.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и тренер национальной команды Елена Вяльбе не могла сдержать слез счастья, когда Денис Спицов финишировал четвертым в скиатлоне на Играх в Пхенчхане. Она находилась на трибунах вместе с болельщиками. Об этом передает корреспондент ТАСС из южнокорейского города.

Вяльбе позднее рассказала журналистам, что это большая победа для российского спортсмена, поскольку в отличие Крюгера Спицов — довольно молодой и неопытный. Она предполагала, что он будет в первой шестерке, поэтому результат, по ее словам, превзошел все ожидания.

Лидировал норвежский спортсмен Симен Крюгер, осиливший 30 км за 1 час 16 минут 20 секунд. Второе и третье место заняли его соотечественники — Мартин Сундбю с 8-секундным отставанием и Ханс Холунд — с отставанием в 9,9 секунд. С небольшим отрывом четвертое место занял российский лыжник Денис Спицов, отстав на 12,7 секунд.