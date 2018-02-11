За нарушение ПДД, теперь российских судей останавливать нельзя

Соответствующим указом Министерства внутренних дел РФ, в России инспекторам ГИБДД запретили задерживать нарушивших правила дорожного движения судей.

С 20 октября прошлого года у судей забрали часть «привилегий» при общении с сотрудниками ГИБДД. Их стало можно отстранить от управления транспортным средством в случае нарушения ПДД, направить на медосвидетельствование в случае подозрений на трезвость судьи.

Однако новым приказом МВД эти нормы вернули и теперь судей снова нельзя отстранить от управления при нарушении ПДД.

В случае нарушения инспектор должен будет передать рапорт о руководителю подразделения. Если же судью заподозрят в пьяном вождении, то инспектор не сможет составить на него административный протокол. Права судей приравниваются к правам прокуроров — их также не могут отстранить от управления автомобилем, сотрудники ГИБДД.