Александр Турчинов поведал об отсутствии политических амбиций

Александр Турчинов не собирается принимать участия в следующих выборах президента Украины, которые состоятся в следующем году. Об этом секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины заявил в интервью Hromadske TV.Турчинов подчеркнул, что уже имел возможность поработать в качестве “исполняющего обязанности президента Украины” (после бегства Виктора Януковича в Россию, - ред.) и более не планирует сталкиваться с такой колоссальной нагрузкой.Также Александр Турчинов опроверг слухи касаемо того, что готов возглавить предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко.