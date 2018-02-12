АвтоВАЗ избавился от юбилейной модели Нива 4x4 «Anniversary»

Автоновости сегодня, 12.02.2018: юбилейная Нива 4х4, которая создавалась специально для 40-летия АвтоВАЗа, теперь недоступна к покупке. Гигант отечественного автопрома в январе убрал «ретро» модель из списка предлагаемых автомобилей. Российский завод продал 1977 машин и решил на этом остановиться, по необъяснимым причинам.

Ранее купить трехдверную лимитированную версию модели можно было с апреля 2017, пятидверную с мая, но с начала 2018 года Лада 4x4 «Anniversary» больше недоступна для заказа.

Внешне «юбилейная» версия Нива 4x4 выделялась благодаря шильдику на переднем крыле под стойкой лобового стекла и литым колесным дискам свежего дизайна.

Появление обновленной Нивы 4х4 интересует большинство приверженцев сегмента SUV. В компании продолжают работать над созданием современного поколения ЛАДА 4x4. По последней имеющейся информации на АвтоВАЗе рассматривается производство двух версий этого внедорожника (городская и внедорожная).