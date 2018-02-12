Баскетболисты "Торонто" обыграли "Шарлотт Хорнетс" и продлили победную серию в НБА

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Баскетболисты "Торонто Рэпторс" обыграли в гостях "Шарлотт Хорнетс" и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА.

Воскресная игра завершилась победой "Торонто" со счетом 123:103 (30:26, 32:29, 28:19, 33:29). В составе "Рэпторс" на паркете выделялись Демар Дерозан (25 очков), Си Джей Майлз (24 очка) и Йонас Валанчюнас (21 очко). У "Хорнетс" дабл-дабл сделал Дуайт Ховард (17 очков, 13 подборов), а Кембе Уокеру (23 очка) до дабл-дабла не хватило одной передачи.

"Торонто" одержал пятую победу подряд, в то время как "Хорнетс" потерпели четвертое поражение кряду.