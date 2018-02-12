Боевики обстреляли позиции ВСУ: у бойцов АТО потери

Сегодня с начала суток боевики в Донбассе восемь раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один боец погиб, еще один получил ранение.

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что противник активизировался возле Новолуганского, Светлодарска и Зайцево, где боевики вели огонь по украинским позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали возле Новгородского. Из гранатометов разных типов НВФ также обстреливали защитников Катериновки, а по защитникам Попасной — вели огонь из минометов калибра 82-мм.

Наибольшую активность боевики проявили в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области. Так, вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.