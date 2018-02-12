«Было много криков»: в ресторане рассказали, как задерживали Саакашвили

Сегодня в столичном ресторане «Сулугуни» спецназовцы задержали экс-главу Одесской ОГА Михеил Сакашвили.

Сотрудники ресторана сообщили подробности задержания: «Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались».

На данный момент ресторан работает в обычном режиме.

Администратор ресторана добавили: «Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улице. Было много криков».

По ее словам, Саакашвили пытался убежать через кухню, но не успел.