Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД получил 4,5 года колонии

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД Сергею Астафурову. Суд признал его виновным в превышении полномочий в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката, назначив 4,5 года колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

Также Астафуров лишен звания майора полиции и на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах.

Бывший директор ФГУП «Промресурс» Владимир Спиридонов признан пособником Астафурова и также получил 4,5 года колонии общего режима.

Астафуров работал в управлении антикоррупционного главка по борьбе с преступлениями в сфере металлургии. По версии следствия и суда, он фальсифицировал результаты оперативно-разыскных мероприятий. Это позволило в 2014 году выдвинуть обвинения против владельца ЧТПЗ Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, обвинив их в коммерческом подкупе.

В феврале 2016 года уголовное дело в отношении Комарова и Шибанова было прекращено за отсутствием состава преступления.

Антикоррупционный главк МВД приобрел известность после ареста временного руководителя управления «Т» полковника Дмитрия Захарченко. В квартире его сестры была обнаружена комната для денег с 8 млрд рублей в различной валюте. Всего у Захарченко и его семьи было арестовано денег и имущества на 9 млрд рублей. Эти средства были обращены в доход государства.