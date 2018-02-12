Церковь — активный участник добровольческого движения

Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в интервью нашему изданию.

- Сергей Анатольевич, в чем концептуальный смысл нового закона по вопросам добровольчества (волонтерства)?

- Закон по вопросам добровольчества (волонтерства) вносит ряд изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с целью урегулирования отношений в сфере волонтерства и формирования правовой системы оказания поддержки развитию добровольчества со стороны государства.

Так что законодательная база добровольчества в целом будет сформирована со вступлением 1 мая этого года данного федерального закона.

В регионах активность добровольцев и добровольческих организаций во многом зависит от содержания программ содействия развитию добровольчества, которые будут приниматься органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Речь идет об информационной и материальной поддержке, но не о выплатах волонтерам, а о создании условий для их эффективной работы: обеспечение необходимыми инструментами и спецодеждой, компенсация расходов на питание и проживание в случае их выезда в другой населенный пункт по отношению к месту проживания.

- Чем руководствовалось государство, разрабатывая этот закон? Проще говоря, для чего он — помочь добровольцам или упорядочить их работу в каких-то рамках?

- Поскольку бюрократизация добровольческой деятельности недопустима, закон устанавливает требования не к волонтерам, а к государственным учреждениям, обеспечивающим необходимые условия для ведения и реализации потенциала добровольческой деятельности.

Следует отметить, что социально ориентированные некоммерческие организации для получения специального статуса исполнителей общественно полезных услуг должны в течение как минимум одного года добросовестно работать согласно своим уставным целям. По существу такая деятельность может проходить в форме добровольческой.

- В законе затрагивается такой аспект, как добровольчество в религиозной сфере. Почему эта тема оказалась в фокусе внимания законодателей?

- Наши традиционные конфессии, в первую очередь Русская православная церковь, и мусульманские религиозные организации являются, по существу крупнейшими общественными институтами в стране, которые постоянно, на протяжении не просто десятилетий, а веков, используют труд тысяч добровольцев, работающих безвозмездно, по зову сердца и совести. Причем они не только помогают проведению религиозных служб, иных церемоний, но и непосредственно участвуют в такой миссии Церкви, как социальное служение — работа в больницах, хосписах, приютах, местах лишения свободы и так далее.

И вот впервые в истории современного российского права добровольческая (волонтерская) деятельность религиозных организаций законодательно урегулирована в новой главе Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и в соответствующих изменениях в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

- Какие возможности наряду с ограничениями появятся у религиозных организаций с принятием нового закона?

- Основная цель законодательных новелл — предоставить возможность оказания государственной поддержки (материальной, информационной, организационной) деятельности добровольцев и учесть специфику добровольческой деятельности именно религиозных организаций, которая должна регулироваться их внутренними установлениями, а любая информация может выходить в публичное пространство исключительно по согласию самих добровольцев. Религиозные организации всех традиционных конфессий становятся полноправными субъектами добровольческой деятельности.

- Какими вы видите перспективы волонтерства в России?

- Несомненно, добровольческая деятельность соответствует традициям нашего общества, солидарности и коллективизму, в перспективе с помощью добровольцев можно решить как социальные, так и воспитательные вопросы, в частности, привить молодежи принципы альтруизма и сопереживания. Государство видит в добровольчестве большой потенциал, не случайно 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера).

Максимальное стимулирование развития волонтерской активности, несомненно, будет способствовать увеличению числа задействованных в добровольческой деятельности россиян.

С этой целью представляется целесообразным разработать специальные меры налогового стимулирования такой деятельности, в частности, налоговые вычеты в отношении НДФЛ: не взимать НДФЛ с любых выплат по отношению к добровольцам (имеются в виду выплаты компенсационного характера (спецодежда, проезд, питание) или при предоставлении этих же услуг в натуральной форме). А для юридических лиц затраты на благотворительность и поддержку добровольческой деятельности следует относить на издержки, а не на прибыль.



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