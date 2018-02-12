ЧВК Вагнера несет тяжелые потери под огнем США

Показать меню
Актуально
Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по - 01:29 Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по мини-футболу Турция понесла самые серьезные потери с момента ввода войск в Сирию (ФОТО) - 01:31 Турция понесла самые серьезные потери с момента ввода войск в Сирию (ФОТО) Более 400 ростовчан посетили новую артиллерийскую часть 150-й мотострелковой - 01:32 Более 400 ростовчан посетили новую артиллерийскую часть 150-й мотострелковой дивизии ЮВО Гандболисты СКИФа победили "Зриньски Мостар" в первом матче 1/8 финала Кубка - 01:40 Гандболисты СКИФа победили Обнаружена причина неизлечимого ожирения - 01:41 Обнаружена причина неизлечимого ожирения ЦРУ опровергло информацию о «русском информаторе» - 01:49 ЦРУ опровергло информацию о «русском информаторе» Кречин: владелец "Куньлуня" раскаялся, увидев настоящие просчеты Кинэна - 01:55 Кречин: владелец На Украине задержали пытавшегося прорваться в Чернобыльскую зону азербайджанца - 02:05 На Украине задержали пытавшегося прорваться в Чернобыльскую зону азербайджанца NI: США обладает «идеальным оружием» против российских подлодок - 02:11 NI: США обладает «идеальным оружием» против российских подлодок Honda выводит на рынок обновленный седан Legend - 02:16 Honda выводит на рынок обновленный седан Legend Сборная России по мини-футболу в третий раз в истории завоевала бронзу ЧЕ - 02:19 Сборная России по мини-футболу в третий раз в истории завоевала бронзу ЧЕ "Бенфика" победила "Портимоненсе" в матче чемпионате Португалии по футболу - 02:34 Декоммунизация на Украине завершена, — Вятрович. - 02:42 Декоммунизация на Украине завершена, — Вятрович. Свыше 3500 россиян поучаствовали в «Лыжне России» в Вологде - 02:53 Свыше 3500 россиян поучаствовали в «Лыжне России» в Вологде Рамос-Виньолас обыграл Монтейру в полуфинале теннисного турнира в Кито - 03:01 Рамос-Виньолас обыграл Монтейру в полуфинале теннисного турнира в Кито Трамп соболезнует из-за гибели полицейских в Огайо - 03:09 Трамп соболезнует из-за гибели полицейских в Огайо Девушка из Омска стала победительницей всероссийского конкурса красоты - 03:09 Девушка из Омска стала победительницей всероссийского конкурса красоты
» » ЧВК Вагнера несет тяжелые потери под огнем США

ЧВК Вагнера несет тяжелые потери под огнем США


Добавлено: 12 фев 2018 в 16:56, Категория: Политика
ЧВК Вагнера несет тяжелые потери под огнем США

Ряд отечественных СМИ сообщает о тяжелых потерях которые понесла российская частная военная компания в Сирии. Согласно этим публикациям, количество погибших исчисляется десятками, а то и сотнями.

Сообщается, что 7 февраля в провинции Дейр эз-Зор американская артиллерия нанесла прицельный удар по находящемуся на марше 5-му отряду ЧВК Вагнера, после чего остатки колонны добивала авиация коалиции, в том числе вертолеты и «ганшип» АС-130.

Источниками этой информации указываются посты в соцсетях и сообщения нескольких блогеров, в том числе лидера «Комитета 25 января» Игоря Гиркина, а также расшифровка некоей записи на которой двое неизвестных обсуждают понесенные потери.

Официальные российские источники эту информацию не подтверждают. Признавая факт атаки американцев на правительственные силы САР, представители МО сообщили, что в месте инцидента военнослужащих РФ не было.

«Ополченцы подверглись «внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США «международной коалиции», отметили в ведомстве. «В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев», — сказали в Минобороны.

Впрочем, сотрудники ЧВК военнослужащими не являются, и представители оборонного ведомства никогда не сообщали об их потерях.

Отметим, что во время войны в Сирии уже имели место подобные инциденты. Так, согласно сообщениям ряда иранских, западных и российских СМИ, 20 сентября 2016 года ракета «Калибр», запущенная с российского корабля уничтожила штаб оперативного управления сирийскими террористами, в состав которого входили около 30 инструкторов из США, Италии, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Израиля.

Этот точный удар стал ответом России на бомбардировки самолетов ВВС США позиций САА, осуществлявшиеся в поддержку наступающим террористам в провинции Дейр-эз-Зор.

Это было не только возмездие, но и предупреждение, обозначение «красной черты».

Американцы и их союзники тогда промолчали. Причем не только из-за того, что уничтоженный бункер находился на территории, подконтрольной запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» (сотрудничество с которой пришлось бы признать), но и потому, что официальное признание этих потерь потребовало бы ответных шагов, к которым Вашингтон не был готов.

Не было и никаких заявлений российской стороны – намек был сделан и понят, а обострять ситуацию еще больше не стоило.

Несколько раз, американские инструктора, действующие в курдских отрядах Народной самообороны, попадали под огонь турецкого спецназа и подконтрольных Анкаре формирований. Предполагается, что среди американцев были потери. Но и в этих случаях официальных заявлений не последовало.

Однако нынешняя ситуация в эту, ставшую привычной, схему не укладывается. Американские СМИ практически сразу же объявили, что в «зоне ответного удара международной коалиции» находились бойцы российской ЧВК.

CBS News со ссылкой на представителя Пентагона объявил, что россияне были среди сирийских ополченцев, по которым нанесли удар. Причем, как полагает источник, граждане России вместе с ополченцами не собирались атаковать американцев и «Демократические силы Сирии», а планировали взять под контроль территории нефтеперерабатывающего завода.

Канал подчеркивает, что в случае подтверждения информации, это первые русские, убитые ВС США в Сирии.

Аналогичные сообщения звучат и на других американских ресурсах, и наводят на вполне отчетливую мысль, что задачей военных США был именно удар по российским бойцам. И это не просто «предупредительный» огонь, призванный обозначить «рубеж» и призвать к прекращению наступления. Те силы, которые, как сообщается, были задействованы – РСЗО, F-15s, F-22, AC-130, и вертолеты «Апач» прямо говорят о намерении устроить неприятелю настоящую мясорубку.

При этом, как мы видим, представители Пентагона сами признают, что иррегулярные сирийские формирования (и, возможно, российские бойцы ЧВК), не угрожали ни им, ни их союзникам, а намеревались взять под контроль нефтезавод.

В свете этого происшедшее представляется вполне сознательной провокацией, намеренным созданием казуса белли. Причем тот факт, что представители военного ведомства рассказывают об этом СМИ, может означать что Россию целенаправленно загоняют в угол, добиваясь от нее ответной реакции ради «спасения лица».

Вполне может быть и так, что американцы не уверены, что среди жертв их атаки есть русские, или даже знают что их нет. Но, стремятся получить от сложившейся ситуации максимальный пропагандистский эффект – продемонстрировать своим согражданам свою способность дать решительный отпор Москве, и постараться подорвать накануне президентских выборов позиции Владимира Путина, который «не способен ответить за погибших бойцов». Ведь именно в таком ключе освещают инцидент в Дейр эз-Зоре многие оппозиционные блогеры и СМИ в России.

Москва пока что хранит молчание, выбирая максимально подходящее место и время для «ответки». Которая, можно не сомневаться, последует вне зависимости от того, погибли от американских бомб и снарядов россияне, или «только» сирийцы.

Вашингтон играет на «повышение ставок», и уступать в такой ситуации ему никак нельзя.

Борис Джерелиевский

https://topwar.ru/135827-v-shage-ot-voyny-chvk-vagnera-pod-ognem-ganshipa.html?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=10990&utm_content=1474947&utm_campaign=2626



Материалы по теме:

Гигантские потери России в Сирии: ЧВК «Вагнера» разгромлена
Армия Асада понесла большие потери в Сирии при авиаударе коалиции?
«Каждый пятый 200-й»: Гиркин рассказал о потерях военных РФ в Сирии
Стрелков рассказал засекреченные данные о потерях России в Сирии
Добавлено: 12 фев 2018 в 16:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Биологи развеяли миф о потере нервных клеток

Биологи развеяли миф о потере нервных клеток

В МВФ считают неизбежным регулирование операций с криптовалютой

В МВФ считают неизбежным регулирование операций с криптовалютой

«Главный праздник — гей-парад»: почему русские бегут из Европы и США?

«Главный праздник — гей-парад»: почему русские бегут из Европы и США?

Россия испытала новую противоракету

Россия испытала новую противоракету

Загрузка...



Лента новостей
Глава «Укроборонпрома» подал в отставку - 00:50 Глава «Укроборонпрома» подал в отставкуСуд рассмотрит иск благотворительного фонда к ФК "Ростов" на 330 млн рублей - 00:48 Суд рассмотрит иск благотворительного фонда к ФК Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в Казани - 00:48 Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в КазаниСуд объявил Гужву в розыск - 00:46 Суд объявил Гужву в розыскПорошенко уволил Романова с должности главы Укроборонпрома - 00:46 Порошенко уволил Романова с должности главы УкроборонпромаГлавком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания - 00:42 Главком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания Санкт-ПетербургаБольшой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и - 00:42 Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском мореПодозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗО - 00:39 Подозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗОУченые научились уничтожать вирус гриппа - 00:39 Ученые научились уничтожать вирус гриппаВпервые в истории: "Црвена Звезда" сыграет с ЦСКА в матче 1/16 финала Лиги Европы - 00:29 Впервые в истории: Военную академию РВСН и ее филиал в рамках Дня открытых дверей посетило рекордное количество - 00:29 Военную академию РВСН и ее филиал в рамках Дня открытых дверей посетило рекордное количество школьниковУ границы РФ засекли американский самолет-разведчик - 00:21 У границы РФ засекли американский самолет-разведчикСаакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО) - 00:17 Саакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО)Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в Армению - 00:15 Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в Армению
Последние новости
"Бетис" обыграл "Депортиво" в чемпионате Испании по футболу - 01:28 Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в России - 01:24 Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в России Кольцо сжимается: США намерены разместить ещё 37 систем ПРО вокруг России - 01:18 Кольцо сжимается: США намерены разместить ещё 37 систем ПРО вокруг России Футболисты "Челси" разгромили "Вест Бромвич" в чемпионате Англии, Азар сделал дубль - 01:15 Футболисты Названо самое маневренное и быстрое животное на Земле - 01:12 Названо самое маневренное и быстрое животное на Земле Медики научились уничтожать вирус гриппа - 01:12 Медики научились уничтожать вирус гриппа Забавная реакция животных, которые впервые увидели снег (ФОТО) - 01:11 Забавная реакция животных, которые впервые увидели снег (ФОТО) Грузия потребует от Польши экстрадировать Саакашвили - 01:09 Грузия потребует от Польши экстрадировать Саакашвили На Олимпиаде-2018 сдан первый положительный тест на допинг - 01:09 На Олимпиаде-2018 сдан первый положительный тест на допинг Появилось видео задержания Саакашвили - 01:08 Появилось видео задержания Саакашвили Танки и спецназ на Курилах: Армия России дала грозный ответ на дерзкие заявления японцев (ФОТО) - 01:04 Танки и спецназ на Курилах: Армия России дала грозный ответ на дерзкие заявления японцев (ФОТО) Основатель WikiLeaks сообщил о получении конверта из США с белым порошком - 00:54 Основатель WikiLeaks сообщил о получении конверта из США с белым порошком Здоровье невестки Трампа, вскрывшей конверт с белым порошком, вне опасности - 00:54 Здоровье невестки Трампа, вскрывшей конверт с белым порошком, вне опасности
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"