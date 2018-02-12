День 12 февраля в истории

Начинается Масленичная неделя.

Масленица — это праздник, который символизирует прощание с зимой и встречу весны. Считается, что он ведёт свое начало от языческого праздника в честь бога плодородия, покровителя домашнего скота и богатства — Велеса.

Дата Масленицы каждый год меняется в зависимости от даты празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты этого весёлого праздника — чучело Масленицы, катание на санях, гулянья, и, конечно же, блины.

Каждый день Масленичной недели имеет своё название. Понедельник называется «встреча», в этот день наряжают куклу-чучело, строят снежные горы и начинают печь блины. Вторник — «заигрыш» — начинаются масленичные гуляния, а также в этот день проходили смотрины невест. На третий день — «лакомку» — тещи приглашают на блины зятьев. Четверг называется «разгуляй». С этого дня начинается так называемая «широкая масленица». В пятницу («тещины вечерки») уже зятья приглашают тещ на блины. На шестой день — «золовкины посиделки» — в гости к молодой невестке приходят родственники мужа. Седьмой называется «прощеное воскресенье». В этот день сжигают чучело масленицы, а также просят прощения друг у друга за возможные причиненные обиды.

63 года назад (1955) было принято Постановление Совета Министров СССР о создании полигона по испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты и запуску искусственных спутников Земли.

В 1954 году специальная комиссия нашла место для размещения полигона: пустынный район Казахстана восточнее Аральского моря, в нескольких сотнях километров от поселка Байконыр. Это место имело ряд преимуществ: малонаселённость, равнинная полупустынная местность, а также более 300 солнечных дней в году и близость к экватору, которая даёт возможность использовать дополнительную скорость вращения Земли для запусков ракет. 2 июня 1955 года была утверждена организационно-штатная структура Научно-исследовательского испытательного полигона №5. А спустя 5 лет приказом министра обороны СССР этот день был определён как День основания полигона «Байконур».

Со стартовых площадок полигона была открыта человечеству дорога в космос: в 1957 году отсюда стартовала ракета с первым искусственным спутником Земли, а в 1961 году отправился в полёт первый космонавт Земли Юрий Гагарин. На Байконуре проходило испытание «лунной» ракеты Н-1, запуск многоразового космического корабля «Буран». Всего на счету полигона свыше 2,5 тысячи пусков космических ракет с различными аппаратами, отсюда на орбиту отправились более 130 космонавтов.

После распада СССР космодром оказался на территории Республики Казахстан и был передан в аренду России. В 2004 году срок аренды был продлён до 2050 года.

В настоящее время Байконур — один из самых рабочих космодромов мира. Его общая площадь без учёта районов падения отделяемых частей ракетоносителей составляет 6717 кв. км. В составе космодрома: 5 стартовых комплексов, 3 шахтные пусковые установки, более 35 технических комплексов для предстартовой подготовки ракет-носителей, космических аппаратов и разгонных блоков.

75 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Краснодар.

Город был оккупирован в августе 1942 года. За шесть месяцев оккупации Краснодару был нанесен огромный урон: разрушены заводы, около 20 школ, 2 больницы, свыше 800 жилых домов, а также водопровод, электростанция и железнодорожный вокзал. По данным краевой комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, собранных на июнь 1945 года, в городе были уничтожены свыше 11 тысяч человек, из них более 2 тысяч детей. Именно в Краснодаре немецко-фашистские войска впервые применили газвагены (мобильные газовые камеры), предназначенные для массового уничтожения мирных жителей.

12 февраля 1943 года части 46-й армии под командованием генерал-майора Ивана Рослого освободили Краснодар от немецко-фашистской оккупации.

185 лет назад (1833) действующим источником права был объявлен «Свод законов Российской империи».

В этот день император Николай I издал манифест о введении в действие с 13 января 1835 года «Свода законов Российской империи». Он был подготовлен Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии под руководством Михаила Сперанского. Свод заменил устаревшее Соборное уложение царя Алексея Михайловича, действующее с 1649 года.

«Свод законов Российской империи» состоял из 15 томов, которые содержали более 40 тысяч статей. Он включал в себя основные законы России, законодательство о губернских учреждениях, государственных финансах, гражданские и уголовные законы и др. В 1892 году в Свод был добавлен шестнадцатый том, который содержал законы о судопроизводстве.

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