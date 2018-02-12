«До Авдеевки пусть дойдет»: ВСУ и боевики ответили Захарченко на «захват Бессарабии»

Сегодняшнее заявление главаря «ДНР» Александр Захарченко о «захвате» новых территорий вызвало иронию, не только у бойцов ВСУ, но и у боевиков.

Так, сторонник «русского мира» боевик Евгений Тинянский на своей странице в соцсети написал: «До Авдеевки пусть дойдет, балабол».

При этом 93-я бригада ВСУ подтвердила опасения боевиков о том, что ее бойцы тренируются штурмовать оккупированные города и населенные пункты: «Бойцы 93-й ОМБр активно готовятся к штурмовым действиям. Поэтому механизированные батальоны сформировали отдельные пехотные штурмовые группы бойцов, которые постоянно тренируются вести бой не только в полях и лесах, но и в населенных пунктах с плотной застройкой — селах, городах, промышленных зонах … Отобранные добровольцы — самые опытные и мотивированные бойцы … Многие из них месяцами уже воевали с террористами в подобных условиях в Донецком аэропорту, Песках, Авдеевке, Марьинке, на шахте «Бутовка» и других. Поэтому они чувствуют себя среди зданий и руин, как рыбы в воде. Бойцы готовятся проводить зачистку помещений. Речь идет как о маленьких дома, так и о многоэтажки, большие ангары, заводские помещения … Особой сложностью при штурме населенных пунктов является сохранение жизни гражданского населения — граждан Украины … Поэтому перед бойцами 93-й бригады поставлена задача учитывать такую возможность и постараться максимально сохранить жизни людей. И при этом выполнить боевую задачу и остаться в живых «.

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