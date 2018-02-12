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Газзаев поддержал идею переноса зимних школьных каникул


Добавлено: 12 фев 2018 в 12:58,
Газзаев поддержал идею переноса зимних школьных каникул

Введение гибкого графика зимних школьных каникул было бы практично и полезно для здоровья школьников, заявил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Валерий Газзаев.

«Сегодня наша страна и Президент большое внимание уделяют физкультуре и спорту, здоровью нации, — сказал Газзаев. — Перенос каникул — очень хорошая идея, я выступаю за это, чтобы дети занимались спортом. Тем более, что в нашей стране столько горнолыжных курортов и столько возможностей для лыжного спорта». Читайте по теме

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По словам депутата, введение гибкого графика зимних каникул было бы очень практично и полезно для здоровья школьников.

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил ввести в России гибкий график зимних школьных каникул, чтобы они совпадали с началом лыжного сезона, и чтобы семьи могли запланировать отдых на горнолыжных курортах.

Заместитель главы кабмина привёл в пример опыт европейских стран, власти которых подстраивают школьные каникулы зимой под то время, когда в Альпах выпадает снег. В России зимние каникулы не всегда совпадают с началом лыжного сезона.

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Добавлено: 12 фев 2018 в 12:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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