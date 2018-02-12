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Генштаб ВСУ подтвердил: Украина готовится к наступлению на Донбассе


Добавлено: 12 фев 2018 в 00:52, Категория: Новости на сегодня
Генштаб ВСУ подтвердил: Украина готовится к наступлению на Донбассе

Муженко, де-факто, признал, что подготовка к активным боевым действиям невиданного ранее масштаба — таки ведётся.

Вряд ли можно было так убедительно сознаться в собственном вранье, как это сделал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. В своём официальном заявлении на сайте украинского Министерства обороны он открытым текстом заявил, что сейчас существует опасность «для территориальной целостности Украины» с четырёх направлений, в связи с чем и проводится интенсивная переброска войсковых подразделений в зону «АТО», пишет Журналистская правда.

Но ничего страшного! Не пугайтесь! «Волгу мы форсировать не будем, мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И кто бы ни вбрасывал какие-либо фейковые документы, у нас нет заданий вне территории Украины» — это его прямая речь.

Если бы не эти слова — о «четырёх направления угрозы» — то слова Муженко можно было бы списать на обычное официозное враньё пополам с хвастовством, на которое так богат Генштаб ВСУ ещё с 2014 года, когда все его коммюнике были больше похожи на радиопьесу про вторжение марсиан.

Но наш сайт недавно публиковал любопытные документы, весьма вероятно — утечку из штабных секретов, в которых идёт речь именно о четырёх направлениях удара по республикам Донбасса: два удара наносятся для окружения ДНР, ещё два — ЛНР. Соответственным образом группируются и ударные «кулаки» для броска вглубь республиканской территории.

В контексте этого документа, который косвенно упоминает Муженко как «некий фейк», становится ясно — перед нам, с одной стороны, «операция прикрытия» в духе «в Багдаде всё спокойно, над всей Испанией безоблачное небо», а с другой — и это не менее важно! — попытка с помощью нелепой фразы про форсирование Волги грозной украинской армией снять с себя все обвинения в действиях против России и, тем самым, априори очернить любые её возможные действия во время украинского агрессивного удара по ЛДНР.

Мы, дескать, Волгу форсировать не хотим, Москву брать не собираемся, к России относимся нейтрально, а всего-навсего хотим устроить карательный рейд на собственной территории — так что, мировое сообщество, ты прими к сведению наше миролюбие, и побольнее накажи Россию, которая, в случае чего, наше «миролюбие» попробует на Донбассе окоротить.

Далее, Муженко, де-факто, признал, что подготовка к активным боевым действиям невиданного ранее масштаба — таки ведётся.

Видимо, признал это он потому, что «шила в мешке не утаишь» — по линии фронта активизировались боевые действия, всем очевидно, что на «передок» вышли свежие пополнения, и скрыть это уже никак не получается — остаётся отбрёхиваться про учения и «отражение агрессии с четырёх направлений».

Всё это говорит о том, что выход Украины из Минского процесса стал свершившимся фактом: ибо перемещение масс войск в зону «АТО» под предлогом «учений» и иллюзорной угрозы, о которой никто — прежде всего, наблюдатели ОБСЕ — «ни сном, ни духом», означает именно точку в урегулировании конфликта с помощью международных посредников.

ОБСЕ больше не имеет права голоса в ситуации — ну и что, что они не видят никакой угрозы для Украины, никакой подготовки со стороны и ЛДНР, и, тем более, России к нападению на Украину. ОБСЕ не видит, постоянно мониторя всю территорию ЛДНР, а Муженко — видит! Он же генерал! У него глаз ого-го какой! Как шило!

Вся эта агрессивная подготовка носит неприкрыто авантюрный характер — у ВСУ нет решающего количественного превосходства, а надежды на невмешательство России носят откровенно фантастический характер. Но нельзя забывать о том, что «Сейчас на Украине у власти находится „партия войны“, для которой подобная риторика является центральным местом в идеологии, позволяющая объяснить все проблемы и кризисы в экономической и социальной сферах страны. Поэтому Киев и делает подобные заявления, поскольку если он этого делать не будет, тогда украинским властям придется как-то по-другому объяснять ту катастрофическую ситуацию с экономикой, промышленностью и другими сферами, которая сейчас наблюдается в стране.

Сказать правду, что Украина разграблена группой лиц, которая использует страну для собственного обогащения, они не могут, поэтому и приходится делать заявления такого рода», — заключил политолог Александр Асафов».

Нельзя, впрочем, исключать и иного основания для такой самоубийственной агрессии — возможно, Муженко просто забыл принять таблетки и с ним произошло то же самое, что с одним из жителей Днепропетровска: «Самарский районный суд Днепропетровска постановил поместить на принудительное лечение в областную психиатрическую больницу мужчину, пытавшегося зарезать себя из-за того, что слышит голос Путина.

Об этом сообщает украинское издание „Таймер“. Как рассказали врачи, украинец жаловался, что слышит голос российского президента, который настойчиво требует „принять Конституцию“. В результате мужчина попытался себя зарезать».

Жаль только, что голоса в голове начальника Генштаба Украины могут привести не только к его личной госпитализации, но и к смерти тысяч его подчинённых и мирного населения.

Григорий Игнатов



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Добавлено: 12 фев 2018 в 00:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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