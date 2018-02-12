Ходаковский: «В состав Украины только через наш труп»

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский отреагировал на скандальное заявление главаря «ДНР» Александра Захарченко по поводу расширения территории ОРДО «до Тавриды и Бессарабии».

Так, на совей странице в соцсети он написал: «Олег Царев сказал Александру Мединскому, что глядя на переговоры Суркова и Волкера можно надеяться, что по историческим меркам Донбасс довольно быстро окажется в составе Украины (почти дословно). Захарченко заявил, что будем расширяться на земли Тавриды и Бессарабии… Ну, а мы, грешные, будем делать то, что делали: воевать, сопротивляться, поддерживать друг друга в трудном положении, и верить. Не знаю, как насчет Тавриды — но в состав Украины только через наш труп. И здесь это не фигурально. Дырку им от бублика, а не Шарапова».