Из-за попадания в списки сайта «Миротворец» украинцам начали блокировать счета

Украинские банки начали блокировать счета украинцам, чьи данные находятся в списках сайта «Миротворец».

Юрист Виктор Мороз, управляющий партнер АО «Suprema Lex», рассказал, что впервые столкнулся с этим осенью 2017 года, когда Приватбанк заблокировал клиенту 42 млн гривен. Счет клиента пришлось разблокировать через суд.

«А с октября-ноября все тот же Приватбанк стал ссылаться на списки „Миротворца“. Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться — чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал», — рассказал он.

«Согласно Конституции, человек может быть наказан за любое преступление по приговору суда. В том числе и по такому преступлению, как пособничество терроризму. Есть приговор — есть наказание по соответствующей статье действующего законодательства. Так работает система в правовом государстве. А у нас ситуация может доходить до нелепости: когда я обратился к владельцу „Миротворца“ с адвокатским запросом по своему клиенту, мне пришел ответ, что если я буду защищать лиц, причастных к терроризму, то сам попаду в списки сайта», — утверждает Виктор Мороз.

Счет удавалось разблокировать только после суда с «Миротворцем» и банком: после подачи иска о защите чести и достоинства, выигрыша судебного процесса, и удаления имени с сайта. В самом лучшем случае, подобная тяжба, по оценке юриста, может занять 2–3 месяца, в худшем — более года. И в данном случае не будет играть роли: или человек безосновательно попал в списки «Миротворца», или банк заблокировал счета полного тески обвиненного в терроризме.

В мае 2017 года Нацбанк Украины рекомендовал банкам использовать «Миротворец» для выявления лиц, причастных к финансированию терроризма

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