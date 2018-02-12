Ким Кэтролл жестко ответила Саре Джессике Паркер: «Ты не моя семья. Ты не мой друг»

В семье 61-летней Ким Кэтролл произошла большая трагедия — ее брат Крис был найден мертвым после пропажи. Убитая горем актриса подтвердила новость, после того, как просила помощи у поклонников в его поиске. Многие друзья и поклонники поддержали Кэтролл и выразили свои соболезнования, в том числе и бывшая коллега по сериалу «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер. Она написала сообщение с соболезнованиями, адресованное Кэтролл, а та любви не почувствовала, лишь очень резко ответила актрисе.





«Дорогая Ким, я посылаю тебе и твоим близким мою любовь и соболезнования в связи с кончиной твоего любимого брата,» — пишет Паркер Кэтролл.

«Я не нуждаюсь в твоей любви или поддержке в это трагическое время… Моя мама сегодня спросила: «Когда эта лицемерка оставит тебя в покое?» Твои постоянные напоминания о себе — болезненное напоминание о том, какой жестокой ты была и продолжаешь оставаться. Позволь мне пояснить, если до сих пор непонятно. Ты не моя семья. Ты не мой друг. Я пишу это, чтобы сказать в последний раз. Прекрати использовать нашу трагедию для восстановления собственного имиджа милой девушки,» — написала Ким в Instagram.

Большинство фанатов не удивилось такому повороту событий, ведь негатив в сторону Джессики не без оснований. Как сообщают некоторые источники близкие к звездам, знаменитая четверка никогда не была особо дружной. “Ни для кого не секрет, что у девушек были свои проблемы на протяжении долгих лет. Они очень талантливы, но не думаю, что для них это было легко.»



Актриса Ким Кэтролл рассказала Пирсу Моргану, который брал у нее интервью, что «она могла быть и помилее.» В свою очередь, Паркер не комментировала решение своей коллеги отказаться от участия в предстоящих съемках следующих частях полнометражных фильмов про четверку модниц в большом городе. Лишь в четверг для Extra она сообщила, что нет надежды на продолжении съемок и целая эпопея сериала и фильмов официально «окончена».

Окончательно отношения двух актрис испортились после скандала с третьей частью фильма «Секс в большом городе». По словам ее коллеги, Сары Джессики Паркер, которая играла в сериале и фильме Кэрри Бредшоу, Кэтролл начала предъявлять серьезные требования студии, из-за чего фанатам не видать третей части. Актриса отрицает обвинения и наконец-то решила дать четкую причину отказа в съемках. По словам Ким, именно из-за съемок в сериале «Секс в большом городе» она так и не обзавелась желанными детьми.

Съемки сериала оказались для актрисы не легкими. Плотный график и много работы не дали Ким родить детей. Съемочный процесс начался в 1998, когда Кэтролл было 41. Она была замужем за Марком Левинсоном. Тогда пара всерьез задумалась сделать ЭКО, ведь звезда не могла забеременеть. «Мне было чуть больше 40, я как раз начала сниматься в «Сексе в большом городе». Были шансы забеременеть с помощью ЭКО, об этой процедуре в то время как раз все начали говорить. Но мой график… Смены длились по 19 часов, а то и больше. Иногда пятничный рабочий день мы заканчивали только в субботу утром. В понедельник съемки начинались в 4.45 утра, а заканчивались в час-два ночи. Как бы я смогла совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что не буду иметь детей,» рассказывает девушка.