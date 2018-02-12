Коментарий Грузии о задержании Саакашвили в Киеве

Гия Вольский, депутат грузинского парламента, заявил, что задержание Михаила Саакашвили произошло не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему в Грузии.

«У Украины есть свои претензии в отношении Саакашвили».

экс-президент страны Михаил Саакашвили был задержан в Киеве не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему на родине, сказал депутат.

В понедельник депутат Верховной Рады Юрий Деревянко сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» в Киеве. По заявлению адвоката политика, Павла Богомазова, Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины.

«Саакашвили могут выдворить из Украины», — не исключает второй защитник, Руслан Чернолуцкий.

Насколько мне известно, его задержание произошло не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему в Грузии. У Украины есть свои претензии в отношении Саакашвили. У нашего правосудия тоже есть проблемы в связи с ним, у общества есть множество вопросов», — заявил Вольский журналистам, комментируя задержание экс-президента.