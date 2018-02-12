Крупный бизнес лишат льгот за уход от уплаты НДФЛ

В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий наказывать лишением налоговых преференций компании, не оформляющие официальные отношения с сотрудниками. По мнению разработчиков, инициатива пополнит государственный бюджет и улучшит ситуацию на рынке труда. Читайте по теме

Спортсменов-инвалидов освободили от уплаты НДФЛ

В настоящее время в Российской Федерации без оформления трудовых отношений работают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человек. В результате Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и местные бюджеты ежегодно теряют около 4 триллионов рублей. Между тем наказание за такое нарушение составляет всего от одной до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц. В результате многим компаниям оказывается выгодней заплатить штраф и продолжить уклоняться от уплаты подоходного налога, чем оформлять трудовые отношения как положено.

Автор новой законодательной инициативы, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») предлагает наказывать нарушителей трудового законодательства лишением налоговых льгот. Читайте по теме

Россиянам простят неуплаченные налоги

«Смысл законопроекта очень простой: если проверка выявила, что либо более 10 процентов персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции. Пусть она в течение года платит налоги по обычной программе, без каких-либо льгот. Потому что укрывательство от налогов не должно оставаться безнаказанным», — рассказал «Парламентской газете» депутат.

Шеин отметил, что, по данным Счётной палаты, крупный капитал в России получает ежегодные налоговые льготы на сумму 9,5 триллиона рублей. При этом огромная доля работников в таких компаниях работает неофициально. И это формирует проблему как для самих работников (поскольку они не могут обеспечить себе будущую пенсию), так и для бюджета. Инспекция по труду, прокуратура и суды регулярно выявляют таких нарушителей, но ситуация от этого не становится лучше.

«Компания, которая сэкономила миллионы на заработной плате сотрудников, заплатит эти несколько тысяч штрафа и пойдёт дальше получать миллионами или десятками миллионов налоговые льготы от государства. Это неправильно. Здесь должны включаться другие рычаги воздействия», — убеждён парламентарий.

Законопроект Шеина вносит поправки в статьи Налогового кодекса РФ, содержащие сведения о введении и отмене специального налогового режима. В настоящее время документ ждёт официального заключения Правительства, и, по словам законодателя, «с высокой степенью вероятности» поступит в Госдуму в конце февраля — начале марта.

Валентина Матвиенко выразила соболезнования родственникам погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили упавший пассажирский самолёт

День 11 февраля в истории