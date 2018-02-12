Показать меню
Актуально
Соперник "Спартака" по ЛЕ "Атлетик" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" в Примере - 01:10 Соперник "Ювентус" обыграл "Фиорентину" и вышел в лидеры чемпионата Италии - 01:10 Фриз: блокировка Венгрией комиссии Украина-НАТО играет на руку России - 01:12 Фриз: блокировка Венгрией комиссии Украина-НАТО играет на руку России Болельщики Putin Team поддержат российских спортсменов на Олимпиаде - 01:15 Болельщики Putin Team поддержат российских спортсменов на Олимпиаде Найден новый способ борьбы с алкогольной зависимостью - 01:18 Найден новый способ борьбы с алкогольной зависимостью Рогозин обсудил сотрудничество с послом Франции - 01:21 Рогозин обсудил сотрудничество с послом Франции Putin Team поддержит российских спортсменов на ОИ - 01:21 Putin Team поддержит российских спортсменов на ОИ Баскетболисты "Реала" уступили "Олимпиакосу" в матче Евролиги - 01:30 Баскетболисты Боевики в Сирии могли получить ПЗРК с помощью Украины и США, — эксперт - 01:38 Боевики в Сирии могли получить ПЗРК с помощью Украины и США, — эксперт 101 год исполнился Алексею Ботяну – легенде разведки - 01:47 101 год исполнился Алексею Ботяну – легенде разведки Россия является гарантом стабильности для многих государств мира – Лавров - 02:06 Россия является гарантом стабильности для многих государств мира – Лавров Honor Jubs — поиск работы и работников - 02:15 Honor Jubs — поиск работы и работников Тренер БК "Химки" Барцокас: победа над "Жальгирисом" – одна из самых важных в - 02:20 Тренер БК Нигериец 15 лет выдавал себя за адвоката из Украины и даже выигрывал дела - 02:21 Нигериец 15 лет выдавал себя за адвоката из Украины и даже выигрывал дела Генпрокурор РФ подведет итоги работы комиссии в Дагестане - 02:29 Генпрокурор РФ подведет итоги работы комиссии в Дагестане Децентрализованное казино. Unilot – площадка для азартных игр на криптовалюте - 02:41 Децентрализованное казино. Unilot – площадка для азартных игр на криптовалюте
» » Крупный бизнес лишат льгот за уход от уплаты НДФЛ

Крупный бизнес лишат льгот за уход от уплаты НДФЛ


Добавлено: 12 фев 2018 в 00:23,
Крупный бизнес лишат льгот за уход от уплаты НДФЛ

В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий наказывать лишением налоговых преференций компании, не оформляющие официальные отношения с сотрудниками. По мнению разработчиков, инициатива пополнит государственный бюджет и улучшит ситуацию на рынке труда.  Читайте по теме

Спортсменов-инвалидов освободили от уплаты НДФЛ


В настоящее время в Российской Федерации без оформления трудовых отношений работают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человек. В результате Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и местные бюджеты ежегодно теряют около 4 триллионов рублей. Между тем наказание за такое нарушение составляет всего от одной до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц. В результате многим компаниям оказывается выгодней заплатить штраф и продолжить уклоняться от уплаты подоходного налога, чем оформлять трудовые отношения как положено.

Автор новой законодательной инициативы, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») предлагает наказывать нарушителей трудового законодательства лишением налоговых льгот.  Читайте по теме

Россиянам простят неуплаченные налоги


«Смысл законопроекта очень простой: если проверка выявила, что либо более 10 процентов персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции. Пусть она в течение года платит налоги по обычной программе, без каких-либо льгот. Потому что укрывательство от налогов не должно оставаться безнаказанным», — рассказал «Парламентской газете» депутат.

Шеин отметил, что, по данным Счётной палаты, крупный капитал в России получает ежегодные налоговые льготы на сумму 9,5 триллиона рублей. При этом огромная доля работников в таких компаниях работает неофициально. И это формирует проблему как для самих работников (поскольку они не могут обеспечить себе будущую пенсию), так и для бюджета. Инспекция по труду, прокуратура и суды регулярно выявляют таких нарушителей, но ситуация от этого не становится лучше.

«Компания, которая сэкономила миллионы на заработной плате сотрудников, заплатит эти несколько тысяч штрафа и пойдёт дальше получать миллионами или десятками миллионов налоговые льготы от государства. Это неправильно. Здесь должны включаться другие рычаги воздействия», — убеждён парламентарий.

Законопроект Шеина вносит поправки в статьи Налогового кодекса РФ, содержащие сведения о введении и отмене специального налогового режима. В настоящее время документ ждёт официального заключения Правительства, и, по словам законодателя, «с высокой степенью вероятности» поступит в Госдуму в конце февраля — начале марта.


Валентина Матвиенко выразила соболезнования родственникам погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье


В Подмосковье обнаружили упавший пассажирский самолёт


День 11 февраля в истории



Материалы по теме:

Спортсменов-инвалидов и их тренеров могут освободить от уплаты НДФЛ
Получивших жилье или компенсацию по программе реновации Москвы освободят от уплаты НДФЛ — РБК
Прогрессивный налог на доходы физических лиц представили сразу три фракции Госдумы
Сенатор предложил избавить малоимущих россиян от НДФЛ
Добавлено: 12 фев 2018 в 00:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Рай для перфекционистов (ФОТО)

Рай для перфекционистов (ФОТО)

Хет-трик Роналду помог

Хет-трик Роналду помог "Реалу" разгромить "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании

Шотландия выпустила самый крепкий джин

Шотландия выпустила самый крепкий джин

Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по мини-футболу

Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по мини-футболу

Загрузка...



Лента новостей
Израиль и США игнорируют нормы международного права, — военный эксперт - 23:55 Израиль и США игнорируют нормы международного права, — военный эксперт"Питтсбург" победил "Сент-Луис" в НХЛ, Малкин стал третьей звездой матча - 23:53 Гандболистки "Кубани" проиграли клубу "Брест-Бретань" в матче Кубка EHF - 23:52 Гандболистки Рейсы «Москва – Орск» и «Орск – Москва» отменили - 23:43 Рейсы «Москва – Орск» и «Орск – Москва» отменилиТехнологии и дизайн: чем примечательна олимпийская форма сборной США (ВИДЕО) - 23:42 Технологии и дизайн: чем примечательна олимпийская форма сборной США (ВИДЕО)Камера наблюдения сняла крушение самолёта Ан-148 (ВИДЕО) - 23:36 Камера наблюдения сняла крушение самолёта Ан-148 (ВИДЕО)Гандболистки "Динамо-Синары" вышли в "Финал четырех" Кубка России - 23:32 Гандболистки "Спортинг" и "Порту" одержали победы в чемпионате Португалии по футболу - 23:32 Житель Сочи рассказал, как спасся от крушения Ан-148, вовремя сдав билеты на самолет - 23:30 Житель Сочи рассказал, как спасся от крушения Ан-148, вовремя сдав билеты на самолетСпециалисты обнаружили черный ящик Ан-148 - 23:23 Специалисты обнаружили черный ящик Ан-148«Миротворец» о гибели россиян в Сирии: Кремль начал операцию «Утилизация» - 23:18 «Миротворец» о гибели россиян в Сирии: Кремль начал операцию «Утилизация»Как эстонская разведка развлекала публику - 23:14 Как эстонская разведка развлекала публикуФутболисты "Нанта" сыграли вничью с "Лиллем" в матче чемпионата Франции - 23:12 Футболисты Футболисты "Вердера" победили "Вольфсбург" в матче бундеслиги, Кайнц сделал дубль - 23:12 Футболисты
Последние новости
Минским соглашениям исполнится три года - 01:08 Минским соглашениям исполнится три года "Рома" разгромила на своем поле "Беневенто" в 24-м туре чемпионата Италии по футболу - 01:07 12 творческих способов, которыми уличные художники закрасили свастики в Берлине (ФОТО) - 01:01 12 творческих способов, которыми уличные художники закрасили свастики в Берлине (ФОТО) Генштаб ВСУ подтвердил: Украина готовится к наступлению на Донбассе - 00:52 Генштаб ВСУ подтвердил: Украина готовится к наступлению на Донбассе Ространснадзор проверит аэропорт Домодедово - 00:49 Ространснадзор проверит аэропорт Домодедово Петрушка и грибы спасут от рака, – ученые - 00:39 Петрушка и грибы спасут от рака, – ученые Украина и МВФ: непостижимые разумом отношения - 00:19 Украина и МВФ: непостижимые разумом отношения На Львовщине вандалы отбили голову памятнику Кобзарю (ФОТО) - 00:11 На Львовщине вандалы отбили голову памятнику Кобзарю (ФОТО) Баскетболисты "Торонто" обыграли "Шарлотт Хорнетс" и продлили победную серию в НБА - 00:10 Баскетболисты Карбальес Баэна обыграл Рамоса-Виньоласа в финале теннисного турнира в Кито - 00:10 Карбальес Баэна обыграл Рамоса-Виньоласа в финале теннисного турнира в Кито Сыны России не сдаются и перед смертью не дрожат: 9 дней со дня гибели майора Филипова (ВИДЕО) - 00:07 Сыны России не сдаются и перед смертью не дрожат: 9 дней со дня гибели майора Филипова (ВИДЕО) Крушение Ан-148 зафиксировала камера видеонаблюдения - 00:01 Крушение Ан-148 зафиксировала камера видеонаблюдения Климкин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 - 23:58 Климкин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"