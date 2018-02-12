Крушение Ан-148 зафиксировала камера видеонаблюдения

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье зафиксировала камера видеонаблюдения. Видеоролик разместили в YouTube.

Короткое видео, на 26-ой секунде которого, можно увидеть взрыв Ан-148. Самолет столкнулся с землей на скорости порядка шести сотен километров в час.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение в Московской области в 35 километрах от аэропорта «Домодедово». С ним стало невозможно связаться через несколько минут после вылета. 65 пассажиров и 6 членов экипажа, находившийся на борту во время авиакатастрофы, погибли. По предварительным данным, среди них было три ребенка, два иностранца.

Возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта».

Министр транспорта России Максим Соколов сказал, что есть вероятность, что полеты Ан-148 остановят.