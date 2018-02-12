Кто родился 12 февраля

Заур Далхатович Геккиев (57 лет), член Комитета Государственной Думы по международным делам. Неоднократно избирался депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Занимал должности заместителя главы администрации г. Нальчика, главы администрации Эльбрусского района республики, возглавлял министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии. Избирался депутатом Государственной Думы VIсозыва.

Казбек Куцукович Тайсаев (51 год), член Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Работал в правительстве Московской области, являлся помощником депутата Госдумы. Избирался депутатом Парламента Республики Северная Осетия — Алания. Был советником председателя Парламента Республики Южная Осетия. Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.

Сергей Иванович Фургал (48 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Являлся генеральным директором ООО «Алькума» и ООО «Миф-Хабаровск». Возглавлял Дальневосточный филиал Государственной экспертизы проектов МЧС России. Являлся депутатом Законодательной думы Хабаровского края. Избирался депутатом Государственной Думы Vи VI созывов.

А ещё в этот день родились:

Вениамин Федорович Яковлев (86 лет), советник Президента РФ. Преподавал в Свердловском юридическом институте, возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. Занимал пост министра юстиции СССР. Пятнадцать лет возглавлял Высший Арбитражный суд сначала СССР, а затем РФ. Вениамин Яковлев — один из авторов Гражданского и Арбитражного процессуального кодексов, законов «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и «О статусе судей Российской Федерации».

С января 2005 года является советником Президента РФ по правовым вопросам. Автор свыше 150 научных публикаций по проблемам теории права, гражданского права, правосудия.

Евгений Леонидович Забарчук (61 год), заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ. Работал в органах государственной безопасности. Возглавлял Правовое управление Федеральной службы налоговой полиции России, Департамент государственной политики в сфере федеральной юстиции Минюста РФ. Занимал посты заместителя министра юстиции РФ, заместителя Генерального прокурора РФ. С октября 2011 года является заместителем Руководителя Аппарата Правительства РФ.

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